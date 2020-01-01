Салфетка из микрофибры Home Fresh Максимальная свежесть 30х30см 1шт Avikomp
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Код товара: 109351
Производитель: Avikomp
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
72₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
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Характеристики
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- Тип
- салфетка
- Цвет
- зеленый
- Назначение
- универсальная
- Материал
- микрофибра
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Длина, см
- 30
- Ширина, см
- 30
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