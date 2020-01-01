Салфетка для стекла 40 х 30 см AQUAmagic UJUT
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Код товара: 105663
Производитель: AQUAmagic
Гарантия: Нет
мало
мало
410₽
450₽
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Характеристики
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- Тип
- салфетка
- Цвет
- оранжевый
- Назначение
- для зеркал и стекол
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Длина, см
- 40
- Ширина, см
- 30
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