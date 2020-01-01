Салфетка для мытья посуды двусторонняя 20 х 16 см AQUAmagic ABSOLUTE
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Код товара: 105661
Производитель: AQUAmagic
Гарантия: Нет
мало
мало
270₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- салфетки
- Материал
- микрофибра
- Назначение
- дял мыться посуды
- Количество в упаковке
- 1 шт.
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