Варежка AQUAmagic TWIST для общей уборки 25 х 19 см
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Код товара: 105649
Производитель: AQUAmagic
Гарантия: Нет
мало
мало
990₽
50
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Характеристики
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- Цвет
- зеленый
- Назначение
- универсальная
- Количество в упаковке, шт
- 1
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