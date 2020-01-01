Насадка для швабры СТАНДАРТ из микрофибры GRIFON
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 110241
Производитель: GRIFON
Гарантия: Нет
-30%
В наличии
В наличии
189₽
270₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- насадка
- Цвет
- голубой
- Тип насадки
- плоский моп
- Конструкция насадки
- флаундер
- Материал насадки
- микрофибра
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.