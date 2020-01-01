Совок + щётка 2в1 Vileda
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Код товара: 109847
Производитель: Vileda
Гарантия: Нет
-28%
мало
мало
558₽
772₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- совок+щетка
- Материал
- пластик
- Назначение
- для уборки
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