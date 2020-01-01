Перчатки резиновые EXTRA Комфорт S Paterra
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Код товара: 109938
Производитель: Paterra
Гарантия: Нет
мало
мало
133₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Материал
- латекс
- Назначение
- универсальное
- Цвет
- зеленый
- Размер
- S
- Одноразовые
- нет
- Количество пар в упаковке, пар
- 1
- Особенности
- хлопковое напыление, удлиненная манжета, с бальзамом
- Страна производства
- Китай
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