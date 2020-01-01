Мешки для мусора с завязками PREMIUM 60л/10шт Paterra
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Код товара: 110103
Производитель: Paterra
Гарантия: Нет
мало
мало
115₽
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Характеристики
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- Тип
- мешок для мусора
- Назначение
- для мусора
- Объем
- 60 л
- Наличие ручек/завязок
- есть
- Количество в упаковке
- 10 шт.
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