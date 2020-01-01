Мешки для мусора биоразлагаемые повышенной прочности белые 20шт 60л Avikomp
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 106124
Производитель: Avikomp
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
112₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 60
- Сверхпрочные
- да
- Количество в упаковке, шт
- 20
- С завязками
- нет
- Биоразлагаемые
- да
- Для строительного мусора
- нет
- Ароматизированные
- нет
- Упаковка
- рулон
- Материал
- полиэтилен
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.