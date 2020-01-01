Подставка для украшений Yoga Balvi
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Код товара: 110065
Производитель: Balvi
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
378₽
540₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- подставка
- Цвет
- белый
- Материал
- пластик
- Назначение
- для украшений
- Форма
- фигурная
- Длина, см
- 10
- Высота, см
- 9.5
- Ширина, см
- 10
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Страна производитель
- Китай
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