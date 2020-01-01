Органайзер для хранения Pink, 12 секций D'Casa
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Код товара: 110061
Производитель: D'Casa
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
788₽
1 125₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- органайзер
- Цвет
- синий
- Материал
- полиэстер
- Назначение
- универсальная
- Форма
- фигурная
- Длина, см
- 39
- Высота, см
- 7
- Ширина, см
- 10
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Страна производитель
- Китай
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