Сумка для лекарств Ambulance Balvi
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 110020
Производитель: Balvi
Гарантия: Нет
мало
мало
910₽
1 071₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Цвет
- белый
- Материал
- ПВХ
- Назначение
- для лекарств
- Форма
- фигурная
- Длина, см
- 17
- Высота, см
- 17
- Ширина, см
- 24
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Страна производитель
- Китай
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.