Пакет вакуумный большой размер 70*105см Paterra
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 109345
Производитель: Paterra
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
167₽
239₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- вакуумный пакет
- Цвет
- прозрачный
- Материал
- полиэтилен
- Назначение
- для одежды
- Форма
- прямоугольная
- Длина, см
- 105
- Ширина, см
- 70
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Страна производитель
- Китай
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Вакуумный пакет для хранения вещей с крючком, 70×145 см
185₽
Корзина для хранения, 5 отделений, цвет МИКС
185₽
Набор для хранения, в чехле, 2 предмета, цвет белый ONLITOP
165₽
Таблетница "Health", 21 секция, 21,5 х 12 см
190₽
Органайзер для кухонных мелочей "Home"
190₽
-21%
Органайзер для маникюрных/косметических принадлежностей, 24 секции, 14,5 × 9,5 × 7,5 см, цвет прозрачный
150₽
188₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.