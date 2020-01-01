Вакуумный пакет Paterra 60x80cm 402-408
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Код товара: 103500
Производитель: Paterra
мало
мало
120₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- вакуумный пакет
- Цвет
- прозрачный
- Назначение
- для одежды
- Форма
- прямоугольная
- Длина, см
- 80
- Высота, см
- 0
- Ширина, см
- 60
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Страна производитель
- Германия
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