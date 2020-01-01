Держатель для зубной щётки Shark Balvi
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Код товара: 110074
Производитель: Balvi
Гарантия: Нет
мало
мало
220₽
261₽
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Характеристики
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- Тип
- держатель для зубной щётки
- Материал
- пластик
- Дополнительно
- Щетка хранится внутри пасти смешной акулы, что позволяет защищать ее от пыли и брызг. Акула крепится к стене ванной с помощью клейкой основы и надежно фиксирует щетку. Научить детей чистить зубы с держателем зубных щеток в виде акулы просто. Теперь каждое утро для ребенка будет как приключение.
- Количество в упаковке
- 1
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