Держатель для зубной щётки Fox Balvi
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Код товара: 110072
Производитель: Balvi
Гарантия: Нет
-30%
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мало
183₽
261₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- держатель для зубной щётки
- Материал
- пластик
- Дополнительно
- Щетка хранится внутри пасти забавной лисы, что позволяет защищать ее от пыли и брызг. Лиса крепится к стене ванной с помощью клейкой основы и надежно фиксирует щетку. Научить детей чистить зубы с держателем зубных щеток в виде лисы просто.
- Количество в упаковке
- 1
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