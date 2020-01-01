Набор для ванной комнаты Zen черный Balvi
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Код товара: 110055
Производитель: Balvi
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
1 071₽
1 530₽
100
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Характеристики
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- Тип
- набор для ванной комнаты
- Материал
- пластик, дерево
- Дополнительно
- В набор входят туалетный ершик, стакан для зубных щеток и дозатор для жидкого мыла. Все изделия выполнены в едином стилевом ансамбле. В качестве материала для набора испанская компания Balvi использовала пластик и дерево.
- Количество в упаковке
- 3
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