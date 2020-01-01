Дозатор Xiaoji Auto Foaming Hand Wash
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Код товара: 108597
Производитель: Xiaomi
31 декабря
31 декабря
1 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- дозатор
- Материал
- пластик
- Количество в упаковке
- 1
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