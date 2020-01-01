Полотенце автомобильное 70 х 55 см AQUAMAGIC LUXE
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Код товара: 105687
Производитель: AQUAmagic
Гарантия: Нет
мало
мало
1 330₽
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Характеристики
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- Тип
- полотенце
- Дополнительно
- Благодаря способности микроволокна впитывать значительные объемы влаги оно быстро справится с уборкой таких обширных поверхностей, как капот, багажник или стекла автомобиля. Вы легко удалите с покрытий лишнюю влагу после мытья. Вместе с ней микроволокно затянет в себя грязь.
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