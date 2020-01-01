Белизна-гель 3в1 с хлором 700г Sanfor
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 109823
Производитель: Sanfor
Гарантия: Нет
мало
мало
121₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
Многофункциональное средство комплексного действия для отбеливания и удаления пятен при стирке, а также для дезинфекции и чистки сантехники и труб.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Назначение
- универсальное
- Средство
- гель
- Объем, мл
- 700
- Эффект
- устранение неприятных запахов, устранение плесени
- Особенности
- антибактериальное
- Содержит
- хлор
- ПАВ
- АПАВ не более 5%, НПАВ не более 5%
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.