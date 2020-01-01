Порошок чистящий Лимон 475г Comet
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 109659
Производитель: Comet
Гарантия: Нет
мало
мало
76₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Назначение
- универсальное
- Средство
- порошок
- Эффект
- устранение известкового налета, устранение неприятных запахов
- Объем, мл
- 475
- Особенности
- антибактериальное
- Содержит
- хлор
- ПАВ
- АПАВ не более 5%
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.