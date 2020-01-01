Универсальное чистящее средство Антипятна+Гигиена (с курком) 750мл CILLIT BANG
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Код товара: 107570
Производитель: Cillit Bang
Гарантия: Нет
мало
мало
241₽
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О товаре
Спрей эффективно устраняет бактерии и побеждает пятна различного происхождения. Отлично подходит для уборки ежедневных и застарелых пятен. Можно применять для различных материалов и поверхностей, таких как раковины, ванны, душевые кабины, рабочие поверхности на кухне и др.
Характеристики
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- Назначение
- универсальное
- Средство
- спрей
- Эффект
- устранение неприятных запахов, устранение плесени
- Объем, мл
- 750
- Особенности
- антибактериальное
- Содержит
- хлор
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