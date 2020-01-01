Очищающий порошок BioTrim Mystik универсальный 160 г
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Код товара: 105628
Производитель: Greenway
Гарантия: Нет
мало
мало
374₽
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Характеристики
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- Назначение
- универсальное
- Средство
- порошок
- Объем, мл
- 160
- Эффект
- устранение неприятных запахов
- Особенности
- антибактериальное, концентрат
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