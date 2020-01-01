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Средство чистящее для туалета Ультра Блеск 1л Domestos

Средство чистящее для туалета Ультра Блеск 1л Domestos

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Средство чистящее для туалета Ультра Блеск 1л Domestos
Средство чистящее для туалета Ультра Блеск 1л Domestos
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Код товара: 110418
Производитель: Domestos
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
225₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Назначение
для унитаза
Средство
гель
Эффект
устранение неприятных запахов, устранение плесени
Особенности
антибактериальное
Объем, мл
1000
Содержит
хлор
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
225₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа