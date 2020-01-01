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Чистящее средство для унитаза Чайное дерево BIO-TOILET CLEANER 750мл BioMio

Чистящее средство для унитаза Чайное дерево BIO-TOILET CLEANER 750мл BioMio

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Чистящее средство для унитаза Чайное дерево BIO-TOILET CLEANER 750мл BioMio
Чистящее средство для унитаза Чайное дерево BIO-TOILET CLEANER 750мл BioMio
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Код товара: 109985
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
мало
мало
319₽
Доставка по
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О товаре
Экологичное чистящее средство для унитаза Bio-Toilet Cleaner с эфирным маслом чайного дерева эффективно удаляет грязь, ржавчину, известковый налёт и мыльные отложения, устраняя неприятные запахи. Придаёт блеск. Входящие в состав ионы серебра обеспечивают антибактериальную защиту, а эфирное масло чайного дерева не только обладает антибактериальным действием, но и придаёт ощущение лёгкости и умиротворения. Чайное дерево из семейства миртовых известно своими целебными свойствами. В состав эфирного масла входят монотерпены (40-50 %), дитерпены (до 40 %) и 1.8-цинеол (3-15 %). Особенно много в эфирном масле чайного дерева терпинен-4-ола (выше 30%), что обеспечивает выраженный антибактериальный, противогрибковый и противовирусный эффект. Масло чайного дерева подавляет рост таких бактерий, как стафилококки, стрептококки, пневмококки, кишечная палочка, синегнойная палочка. В отличие от антибиотиков, оно не убивает бактерии, вирусы и грибки, а ограничивает их рост и доводит их количество до предельно допустимой нормы, одновременно стимулируя иммунную систему человека. Такое действие масла можно назвать гармонизирующим и регулирующим. Отлично подходит для использования в домах с автономной канализацией. В состав не входят хлор, фосфаты, соляная кислота, агрессивные ПАВ, SLES, ПЭГ, синтетические отдушки и красители. BioMio — линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит удовольствие. Средства, созданные с любовью и заботой, идеально справятся с загрязнениями, оставаясь при этом абсолютно безопасными, экологичными и особенно незаменимыми, если в доме есть малыш.
Характеристики
Назначение
для унитаза
Средство
гель
Эффект
устранение ржавчины, устранение известкового налета, устранение неприятных запахов
Особенности
биоразлагаемое, гипоаллергенное
Объем, мл
750
Содержит
лимонная кислота
ПАВ
НПАВ не более 5%
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В сравнение
В избранное
мало
мало
319₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа