Чистящее средство для унитаза Чайное дерево BIO-TOILET CLEANER 750мл BioMio

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Экологичное чистящее средство для унитаза Bio-Toilet Cleaner с эфирным маслом чайного дерева эффективно удаляет грязь, ржавчину, известковый налёт и мыльные отложения, устраняя неприятные запахи. Придаёт блеск. Входящие в состав ионы серебра обеспечивают антибактериальную защиту, а эфирное масло чайного дерева не только обладает антибактериальным действием, но и придаёт ощущение лёгкости и умиротворения. Чайное дерево из семейства миртовых известно своими целебными свойствами. В состав эфирного масла входят монотерпены (40-50 %), дитерпены (до 40 %) и 1.8-цинеол (3-15 %). Особенно много в эфирном масле чайного дерева терпинен-4-ола (выше 30%), что обеспечивает выраженный антибактериальный, противогрибковый и противовирусный эффект. Масло чайного дерева подавляет рост таких бактерий, как стафилококки, стрептококки, пневмококки, кишечная палочка, синегнойная палочка. В отличие от антибиотиков, оно не убивает бактерии, вирусы и грибки, а ограничивает их рост и доводит их количество до предельно допустимой нормы, одновременно стимулируя иммунную систему человека. Такое действие масла можно назвать гармонизирующим и регулирующим. Отлично подходит для использования в домах с автономной канализацией. В состав не входят хлор, фосфаты, соляная кислота, агрессивные ПАВ, SLES, ПЭГ, синтетические отдушки и красители. BioMio — линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит удовольствие. Средства, созданные с любовью и заботой, идеально справятся с загрязнениями, оставаясь при этом абсолютно безопасными, экологичными и особенно незаменимыми, если в доме есть малыш.