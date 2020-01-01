Стикер для очищения унитаза Морская свежесть 30г Domestos
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Код товара: 109873
Производитель: Domestos
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
89₽
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О товаре
Стикер для очищения унитаза Domestos «Морская свежесть» обеспечивает тройной эффект для поддержания чистоты, блеска и приятного аромата в туалете. Средство защищает унитаз от бактерий и микробов, избавляет от налёта, уничтожает неприятные запахи и при каждом смывании наполняет туалет свежим ароматом, который сохраняется в течение длительного времени. Одна упаковка обеспечивает чистоту, свежесть и гигиену до 450 смываний. Способ применения: достать полоску из упаковки и отогнуть защитную бумагу с одной стороны. Прикрепить стикер к сухой поверхности под ободком унитаза, держа средство за отогнутую бумагу. Сильно прижать полоску, затем удалить оставшуюся защитную бумагу.
Характеристики
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- Назначение
- для унитаза
- Средство
- гигиенический блок
- Эффект
- устранение неприятных запахов
- Особенности
- антибактериальное
- Аромат
- морская свежесть
- ПАВ
- АПАВ не более 30%
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