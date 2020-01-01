Стикер для очищения унитаза Морская свежесть 30г Domestos

О товаре

Стикер для очищения унитаза Domestos «Морская свежесть» обеспечивает тройной эффект для поддержания чистоты, блеска и приятного аромата в туалете. Средство защищает унитаз от бактерий и микробов, избавляет от налёта, уничтожает неприятные запахи и при каждом смывании наполняет туалет свежим ароматом, который сохраняется в течение длительного времени. Одна упаковка обеспечивает чистоту, свежесть и гигиену до 450 смываний. Способ применения: достать полоску из упаковки и отогнуть защитную бумагу с одной стороны. Прикрепить стикер к сухой поверхности под ободком унитаза, держа средство за отогнутую бумагу. Сильно прижать полоску, затем удалить оставшуюся защитную бумагу.