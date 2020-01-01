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Стикер для очищения унитаза Морская свежесть 30г Domestos

Стикер для очищения унитаза Морская свежесть 30г Domestos

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Стикер для очищения унитаза Морская свежесть 30г Domestos
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Код товара: 109873
Производитель: Domestos
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
89₽
Доставка по
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О товаре
Стикер для очищения унитаза Domestos «Морская свежесть» обеспечивает тройной эффект для поддержания чистоты, блеска и приятного аромата в туалете. Средство защищает унитаз от бактерий и микробов, избавляет от налёта, уничтожает неприятные запахи и при каждом смывании наполняет туалет свежим ароматом, который сохраняется в течение длительного времени. Одна упаковка обеспечивает чистоту, свежесть и гигиену до 450 смываний. Способ применения: достать полоску из упаковки и отогнуть защитную бумагу с одной стороны. Прикрепить стикер к сухой поверхности под ободком унитаза, держа средство за отогнутую бумагу. Сильно прижать полоску, затем удалить оставшуюся защитную бумагу.
Характеристики
Назначение
для унитаза
Средство
гигиенический блок
Эффект
устранение неприятных запахов
Особенности
антибактериальное
Аромат
морская свежесть
ПАВ
АПАВ не более 30%
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
89₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа