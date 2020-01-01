Чистящее средство для туалета Анти-пятна+Гигиена 750мл CILLIT BANG
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Код товара: 107576
Производитель: Cillit Bang
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
183₽
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О товаре
Дезинфицирующее средство для туалета уничтожает микробы и грязь. Ваш туалет сияющий и гигиенически чистый всего через 1 минуту. Просто нанесите средство под ободок унитаза так, чтобы гель полностью покрыл поверхность. Cillit BANG настолько мощный, что устраняет загрязнения через 1 минуту. Также он уничтожает 99.9% микробов. Затем почистите ёршиком, спустите и готово.
Характеристики
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- Назначение
- для унитаза
- Средство
- гель
- Эффект
- устранение неприятных запахов
- Особенности
- антибактериальное
- Объем, мл
- 750
- Содержит
- хлор
- Аромат
- нет
- ПАВ
- АПАВ не более 5%, АмПАВ не более 15%
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