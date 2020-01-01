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Средства для ванной и туалета
Чистящее средство для туалета Анти-пятна+Гигиена 750мл CILLIT BANG

Чистящее средство для туалета Анти-пятна+Гигиена 750мл CILLIT BANG

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Чистящее средство для туалета Анти-пятна+Гигиена 750мл CILLIT BANG
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Код товара: 107576
Производитель: Cillit Bang
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
183₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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О товаре
Дезинфицирующее средство для туалета уничтожает микробы и грязь. Ваш туалет сияющий и гигиенически чистый всего через 1 минуту. Просто нанесите средство под ободок унитаза так, чтобы гель полностью покрыл поверхность. Cillit BANG настолько мощный, что устраняет загрязнения через 1 минуту. Также он уничтожает 99.9% микробов. Затем почистите ёршиком, спустите и готово.
Характеристики
Назначение
для унитаза
Средство
гель
Эффект
устранение неприятных запахов
Особенности
антибактериальное
Объем, мл
750
Содержит
хлор
Аромат
нет
ПАВ
АПАВ не более 5%, АмПАВ не более 15%
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
183₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа