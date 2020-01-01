Чистящее средство для туалета Анти-пятна+Гигиена 750мл CILLIT BANG

О товаре

Дезинфицирующее средство для туалета уничтожает микробы и грязь. Ваш туалет сияющий и гигиенически чистый всего через 1 минуту. Просто нанесите средство под ободок унитаза так, чтобы гель полностью покрыл поверхность. Cillit BANG настолько мощный, что устраняет загрязнения через 1 минуту. Также он уничтожает 99.9% микробов. Затем почистите ёршиком, спустите и готово.