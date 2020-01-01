Чистящее средство для туалета Анти-налет+Блеск Сила цитруса 750мл CILLIT BANG
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Код товара: 107574
Производитель: Cillit Bang
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
203₽
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Характеристики
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- Тип
- чистящее средство
- Дополнительно
- АПАВ не более 5%, АмПАВ не более 15%
- Объем
- 750 мл
- От известкового налета
- да
- От запаха
- да
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