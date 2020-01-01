Гель для чистки туалета Свежесть 750мл Золушка
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Код товара: 107488
Производитель: Золушка
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
125₽
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О товаре
Гелеобразное средство для чистки, освежения и дезинфекции унитаза. Средство удаляет ржавчину, известковые отложения и другие загрязнения. Благодаря густой консистенции удерживается на наклонных плоскостях, что обеспечивает высокую эффективность чистки.
Характеристики
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- Назначение
- для унитаза
- Средство
- гель
- Эффект
- устранение ржавчины, устранение известкового налета, устранение неприятных запахов
- Особенности
- антибактериальное, биоразлагаемое, гипоаллергенное, концентрат
- Объем, мл
- 750
- ПАВ
- НПАВ не более 5%
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