Средство универсальное Лимонная свежесть 1000мл Domestos
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Код товара: 105369
Производитель: Domestos
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
219₽
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О товаре
Универсальное средство Domestos «Лимонная свежесть» — это эффективный чистящий гель, который уничтожает 100% микробов во всём доме. Благодаря особой формуле с дезинфицирующим эффектом и чистящими компонентами Domestos убивает все известные микробы, максимально отчищает грязь и устраняет неприятные запахи. Уникальная формула геля предотвращает появление известкового налёта. Густая текстура средства убивает бактерии, грибки, вирусы и споры, гарантируя чистоту. Изогнутый дозатор обеспечивает удобство использования. Универсальное средство Domestos экономично расходуется и обеспечивает длительную защиту от микробов. В неразбавленном виде средство можно использовать для очищения и дезинфекции унитаза, ванны, раковины, стоков и сливов. В разбавленном — для мытья пола, кафеля, плитки, рабочих поверхностей на кухне, мусорных вёдер и даже для отбеливания белья и тканей. Универсальное средство Domestos подходит и для септиков.
Характеристики
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- Эффект
- устранение неприятных запахов, устранение плесени
- Особенности
- антибактериальное
- Содержит
- хлор
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