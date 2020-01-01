Средство универсальное Лимонная свежесть 1000мл Domestos

О товаре

Универсальное средство Domestos «Лимонная свежесть» — это эффективный чистящий гель, который уничтожает 100% микробов во всём доме. Благодаря особой формуле с дезинфицирующим эффектом и чистящими компонентами Domestos убивает все известные микробы, максимально отчищает грязь и устраняет неприятные запахи. Уникальная формула геля предотвращает появление известкового налёта. Густая текстура средства убивает бактерии, грибки, вирусы и споры, гарантируя чистоту. Изогнутый дозатор обеспечивает удобство использования. Универсальное средство Domestos экономично расходуется и обеспечивает длительную защиту от микробов. В неразбавленном виде средство можно использовать для очищения и дезинфекции унитаза, ванны, раковины, стоков и сливов. В разбавленном — для мытья пола, кафеля, плитки, рабочих поверхностей на кухне, мусорных вёдер и даже для отбеливания белья и тканей. Универсальное средство Domestos подходит и для септиков.