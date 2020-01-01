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Средство чистящее для унитаза УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1000мл Domestos

Средство чистящее для унитаза УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1000мл Domestos

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Средство чистящее для унитаза УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1000мл Domestos
Средство чистящее для унитаза УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1000мл Domestos
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Код товара: 105366
Производитель: Domestos
Гарантия: Нет
мало
мало
219₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Назначение
для унитаза
Средство
гель
Эффект
устранение ржавчины, устранение известкового налета, устранение неприятных запахов
Особенности
антибактериальное
Объем, мл
1000
Содержит
хлор
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В сравнение
В избранное
мало
мало
219₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа