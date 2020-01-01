Средство чистящее для унитаза УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1000мл Domestos
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Код товара: 105366
Производитель: Domestos
Гарантия: Нет
мало
мало
219₽
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Характеристики
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- Назначение
- для унитаза
- Средство
- гель
- Эффект
- устранение ржавчины, устранение известкового налета, устранение неприятных запахов
- Особенности
- антибактериальное
- Объем, мл
- 1000
- Содержит
- хлор
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