Clean Glass блеск стекол и зеркал (лесные ягоды) 600 мл Grass
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Код товара: 110980
Производитель: Grass
Гарантия: Нет
мало
мало
110₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Средство
- спрей
- Объем, мл
- 600
- С эффектом анти-пар
- да
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