Средство концентированное для мытья полов Мелисса BIO-FLOOR CLEANER 750мл BioMio
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Код товара: 109944
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
мало
мало
244₽
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Характеристики
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- Средство
- средство
- Назначение
- для напольных покрытий
- Объем, мл
- 750
- Для ручной уборки
- да
- Концентрат
- да
- Не требует смывания
- да
- Устраняет запахи
- да
- Без хлора
- да
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