Моющая жидкость для полов и стен Океан 1л MR PROPER
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Код товара: 106895
Производитель: Mr.Proper
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
200₽
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Характеристики
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- Назначение
- для полов и стен
- Объем
- 1 л
- Концентрат
- да
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