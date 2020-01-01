Моющая жидкость для полов и стен Океан 500мл MR PROPER
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Код товара: 106885
Производитель: Mr.Proper
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
180₽
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Характеристики
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- Средство
- жидкость
- Назначение
- универсального назначения
- Объем, мл
- 500
- Для ручной уборки
- да
- Концентрат
- да
- Не требует смывания
- да
- Безопасно для детей
- да
- Устраняет запахи
- да
- Без хлора
- да
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