Чистящее средство для кухни "Azelit-gel" 500мл Grass
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Код товара: 111025
Производитель: Grass
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
185₽
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Характеристики
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- Средство
- гель
- Объем, мл
- 500
- Концентрат
- да
- Подходит для
- СВЧ, металлических поверхностей, грилей, духовых шкафов, кухонных плит, эмалированных поверхностей, стеклокерамики
- Для удаления застарелого жира
- да
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