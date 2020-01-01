Средство чистящее для кухни BIO-KITCHEN CLEANER Апельсин 500мл BioMio
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Код товара: 108173
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
270₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Объем, мл
- 500
- Универсальное средство
- да
- Подходит для
- металлических поверхностей, эмалированных поверхностей, стеклокерамики
- Антибактериальное
- да
- ПАВ
- АПАВ не более 5%, НПАВ не более 5%
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