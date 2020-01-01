Чистящее средство для кухни Антижир+Сияние (с курком) 750мл CILLIT BANG
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Код товара: 107569
Производитель: Cillit Bang
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
244₽
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Характеристики
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- Средство
- жидкость
- Объем, мл
- 750
- Универсальное средство
- да
- Подходит для
- металлических поверхностей, грилей, духовых шкафов, кухонных плит, эмалированных поверхностей, стеклокерамики
- Для удаления застарелого жира
- да
- ПАВ
- АПАВ не более 5%
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