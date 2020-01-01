Спрей для удаления известкового налета 450мл Zero
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Код товара: 110229
Производитель: Zero
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
124₽
147₽
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Характеристики
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- Назначение
- универсальное
- Средство
- спрей
- Объем, мл
- 450
- От ржавчины
- да
- От известкового налета
- да
- От запаха
- да
- Аромат
- фруктовый
- Антибактериальное
- да
- Кислотное
- да
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