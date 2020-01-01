Средство против черной плесени 750мл Cillit Bang
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Код товара: 109966
Производитель: Cillit Bang
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
258₽
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Характеристики
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- Назначение
- универсальное
- Средство
- спрей
- Объем, мл
- 750
- От запаха
- да
- От плесени
- да
- ПАВ
- АПАВ не более 5%, НПАВ не более 5%
- Антибактериальное
- да
- С хлором
- да
- Способ применения
- распылите средство, держа бутылку прямо на расстоянии минимум 10 - 15 см от поверхности. Оставьте средство на поверхности до 15 минут. Потрите поверхность губкой/тряпкой. Тщательно смойте водой. Перед использованием всегда пробуйте средство на менее заметном участке в течение 3 минут
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