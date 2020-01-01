Средство для чистки микроволновых печей с апельсиновым маслом Sanada Seiko
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Код товара: 109917
Производитель: Sanada Seiko
Гарантия: Нет
10 января
10 января
219₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Назначение
- для микроволновых печей
- Средство
- гель
- От запаха
- да
- Антибактериальное
- да
- Способ применения
- нанесите средство на губку, входящую в комплект. Поместите губку в микроволновую печь и нагрейте около 1 минуты. Не открывайте дверцу, дождитесь, когда губка остынет, после чего протрите ею внутреннюю часть печи. Оставьте дверцу микроволновой печи открытой на 30 минут для проветривания. 1 комплект (губка и пакетик с жидким средством) рассчитана на одно использование.
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