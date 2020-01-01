Экспресс-очиститель для посудомоечных машин 250мл Top house
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Код товара: 109879
Производитель: Top house
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
325₽
50
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Характеристики
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- Назначение
- для посудомоечных машин
- Средство
- гель
- Объем, мл
- 250
- От известкового налета
- да
- От запаха
- да
- Аромат
- нет
- ПАВ
- менее 5% неионные ПАВ
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