Дезодорант-поглотитель неприятных запахов для холодильника с древесным углём (овощная камера) 150гр Kokubo
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Код товара: 110232
Производитель: Kokubo
Гарантия: Нет
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мало
188₽
225₽
50
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Характеристики
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- Тип
- поглотитель запахов и влаги
- Назначение
- для холодильника
- Аромат
- древесный
- Форма выпуска
- твердая
- Эффект
- нейтрализация запаха
- Особенности
- Не содержит вредных веществ, безопасен для продуктов, рядом с которыми находится
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