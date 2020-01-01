Освежитель воздуха После Дождя 300мл Glade
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Код товара: 107406
Производитель: Glade
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
132₽
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Характеристики
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- Тип
- освежитель воздуха
- Назначение
- для ванной и туалетной комнаты, интерьерный (для комнат и гостиной)
- Объем, мл
- 300
- Аромат
- природный
- Форма выпуска
- аэрозоль
- Принцип работы
- ручной
- Эффект
- нейтрализация запаха
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