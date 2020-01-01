Освежитель воздуха (сменный флакон) Воздушная свежесть 250мл Air Wick
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Код товара: 107013
Производитель: Air Wick
Гарантия: Нет
мало
мало
299₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- аэрозоль
- Назначение
- интерьерный (для комнат и гостиной), для ванной и туалетной комнаты
- Аромат
- природный
- Объем
- 0,25 л
- Количество в упаковке
- 1
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