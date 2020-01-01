Освежитель воздуха (сменный флакон) Райское Наслаждение 250мл Air Wick
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Код товара: 107011
Производитель: Air Wick
Гарантия: Нет
мало
мало
189₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- сменный баллон
- Назначение
- для ванной и туалетной комнаты, интерьерный (для комнат и гостиной)
- Объем, мл
- 250
- Аромат
- десертный
- Форма выпуска
- аэрозоль
- Принцип работы
- автоматический
- Содержит
- спирт
- Дополнительная информация
- предназначен для автоматического освежителя воздуха Air Wick Freshmatic, серия "Life Scents"
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