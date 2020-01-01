Освежитель воздуха аэрозольный Chirton "Ландыш", 300мл
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Код товара: 106814
Производитель: Chirton
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
97₽
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Характеристики
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- Тип
- освежитель воздуха
- Назначение
- интерьерный (для комнат и гостиной)
- Аромат
- цветочный
- Объем
- 0,3
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