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Средство для мытья посуды ТРИО Пшеница 1,2 л (запаска) Kerasys

Средство для мытья посуды ТРИО Пшеница 1,2 л (запаска) Kerasys

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Средство для мытья посуды ТРИО Пшеница 1,2 л (запаска) Kerasys
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Код товара: 108631
Производитель: KeraSys
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
313₽
376₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
жидкий
Объем, мл
1200
Для чувствительной кожи
да
Для мытья в холодной воде
да
Для детской посуды
да
Для мытья фруктов и овощей
да
Антибактериальное
да
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В наличии
В наличии
313₽
376₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа