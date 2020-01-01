Средство для мытья посуды ТРИО Фитонцидный 1,2л (запаска) Kerasys
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Код товара: 108475
Производитель: Trio
Гарантия: Нет
мало
мало
320₽
376₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
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Характеристики
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- Тип
- жидкий
- Объем, мл
- 1200
- Аромат
- хвойный
- Для чувствительной кожи
- да
- Для мытья в холодной воде
- да
- Для детской посуды
- да
- Для мытья фруктов и овощей
- да
- Антибактериальное
- да
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