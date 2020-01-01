Средство для мытья посуды, овощей и фруктов Лаванда 450мл BioMio
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Код товара: 108170
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
мало
мало
188₽
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сегодня
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Характеристики
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- Тип
- жидкий
- Объем, мл
- 450
- Аромат
- лаванда
- Для чувствительной кожи
- да
- Для мытья в холодной воде
- да
- Для мытья фруктов и овощей
- да
- Концентрат
- да
- Антибактериальное
- да
- Экомаркировка
- Листок жизни
- Гипоаллергенное
- да
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